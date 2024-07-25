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"الصحة العالمية" تنقل 15 من أطفال غزة إلى إسبانيا لتلقي رعاية طبية عاجلة

25 يوليو 2024 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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جنيف- فلسطين أون لاين

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 15 طفلًا وامرأة واحدة من قطاع غزة يعانون من اصابات وأمراض خطيرة سيتم نقلهم من مصر إلى إسبانيا لتلقي رعاية طبية عاجلة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاما ووالدة أحدهم سيتلقون العلاج في إسبانيا.

وأمس، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، إن الأطفال يدفعون "الثمن الأعلى للحرب في غزة، وسط النزوح والخوف من فقدان طفولتهم".

وأضافت "الأونروا" في منشور على منصة إكس: "يواصل زملاؤنا في الأونروا تقديم الأنشطة النفسية والاجتماعية والترفيهية لمنحهم (الأطفال) الشعور بالحياة الطبيعية قدر الإمكان".

وشددت الوكالة على أنه "يجب أن يكون الأطفال قادرين على أن يكونوا أطفالًا".
 

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#أطفال غزة #منظمة الصحة العالمية #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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