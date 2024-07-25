إصابة 3 جنود "إسرائيليين" بعملية إطلاق نار قرب قلقيلية

غزة - فلسطين أون لاين

أُصيب 3 جنود "إسرائيليين" في عملية إطلاق نار من مركبة فلسطينية مسرعة على طريق 55 في بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن " 3 جنود "إسرائيليين" أُصيبوا في عملية إطلاق نار من مركبة فلس".طينية مسرعة قرب قلقيلية

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، أن الإصابات تترواح بين المتوسطة والخطيرة إثر عملية إطلاق النار في شمال الضفة.

وقالت الإذاعة، إن التحقيق الأولي يشير إلى أن السيارة المستخدمة في عملية إطلاق النار انسحبت نحو قلقيلية، فيما بدأ الجيش بعملية مطاردة واسعة النطاق.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية إلى غرب بلدة عزون شرق قلقيلية، عقب عملية إطلاق النار.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية ونصبت حواجز عدة شرق المدينة، وأعلنت حالة الاستنفار.

ويُذكر أن المقاومة الفلسطينية نفّذت منذ ساعات الفجر، ثلاث عمليات إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال ونقاط عسكرية تابعة لها، في مدينتي نابلس وقلقيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي نابلس، أعلنت "سرايا القدس– كتيبة بلاطة"، مسؤوليتها عن إطلاق النار تجاه نقطة الاحتلال العسكرية في جبل جرزيم، جنوبي مدينة نابلس، بعد رصدها لعدد من الجنود.

يتبع..