في يومها الـ 293.. شهداء وجرحى في خان يونس وقصف متواصل على المحافظة الوسطى

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 293 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر وأفظع المذابح، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيدًا و146 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 39175 شهيدًا و90403 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على عدة مناطق متفرقة في القطاع.

في خان يونس، أُصيبت سيدة وطفلان بقصف الاحتلال في شارع السكة بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وانتشل المواطنون 3 شهداء في قصف صهيوني استهدف محيط منطقة الأوروبي شرقي مدينة خان يونس.

وارتقى 6 شهداء وأُصيب آخرون بقصف الاحتلال منزلاً في قيزان النجار جنوب خانيونس.

وارتقى شهيدان بقصف الاحتلال منزلًا لعائلة "النمروطي" في بلدة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت طائرة استطلاع شارع المغاربة بحي المنارة بخانيونس.

وارتقى 3 ثلاثة من عائلة "أبو نجا" إثر قصف صهيوني في منطقة معن شرق خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى دار السلام بخان يونس.

كما شنّت طائرات الاحتلال غارة على بلدة القرارة شمال خانيونس.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها في محيط دوار بني سهيلا شرق مدينة خانيونس.

في غزة وشمالها، ارتقى شهيد برصاص الاحتلال قرب محور "نيتساريم" على شارع صلاح الدين جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية في المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "النمر" في منطقة أبو سكندر في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "السعدي" بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة "أبو جياب" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

في رفح، ارتقى ثلاثة مواطنين جراء قصف الاحتلال شقة سكنية شمال رفح جنوب قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، تواصل القصف المدفعي في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف الاحتلال مناطق شمال شرق النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مروحيات ومدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم البريج.

كما أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو غرقود" في محيط مدخل البريج