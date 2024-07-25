الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة لليوم الـ 293

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 293 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر وأفظع المذابح، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأربعاء، إن "الاحتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدًا و 110 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني إلى 39145 شهيدًا و 90257 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على عدة مناطق متفرقة في القطاع.

في خان يونس، ارتقى 3 ثلاثة من عائلة "أبو نجا" إثر قصف صهيوني في منطقة معن شرق خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى دار السلام بخان يونس.

كما شنّت طائرات الاحتلال غارة على بلدة القرارة شمال خانيونس.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها في محيط دوار بني سهيلا شرق مدينة خانيونس.

في غزة وشمالها، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "النمر" في منطقة أبو سكندر في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "السعدي" بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة "أبو جياب" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

في رفح، ارتقى ثلاثة مواطنين جراء قصف الاحتلال شقة سكنية شمال رفح جنوب قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، تواصل القصف المدفعي في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مروحيات ومدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم البريج.

كما أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو غرقود" في محيط مدخل البريج