ترامب ينشر رسالة من محمود عباس بعد محاولة الاغتيال.. وهكذا علق عليها !

غزة/ فلسطين أون لاين

نشر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، رسالة على موقع "Truth Social" الأربعاء، رداً على رسالة أرسلها رئيس السلطة محمود عباس يدين فيها محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب مؤخراً.

بحسب ما نشر ترامب، قال عباس في رسالته المؤرخة في 14 يوليو/تموز: "لقد تلقيت بقلق بالغ الأنباء، وشاهدت لاحقاً لقطات لمحاولة اغتيالك".

وأضاف عباس في رسالته: "لا ينبغي أن يكون لأعمال العنف مكان في عالم يسوده القانون والنظام. إن الأفعال الشنيعة المتمثلة في محاولات الاغتيال أو الاغتيالات الناجحة هي أفعال ضعف وعدم فهم للتدابير السلمية لحل النزاعات".

وكتب ترامب في رسالته: "محمود، لطيف للغاية. شكراً لك. كل شيء سيكون على ما يرام. أطيب التمنيات".

ברייקינג: לקראת פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו ביום שישי, נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ מפרסם מכתב שקיבל לפני כמה ימים מהנשיא הפלסטיני אבו מאזן בעניין נסיון ההתנקשות נגדו ומדגיש כי הוא רוצה להשיג שלום במזרח התיכון pic.twitter.com/nZCLmoAU9T — Barak Ravid (@BarakRavid) July 24, 2024

وأضاف: "أتطلع إلى رؤية بيبي (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يوم الجمعة، وأتطلع أكثر إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

ولم يصدر عن السلطة الفلسطينية أي بيان حول هذه الرسالة التي شاركها ترامب على منصته.

ويُعرف ترامب بتأييده الشديد لدولة الاحتلال، وبمحاربته للمؤسسات الفلسطينية خلال فترة توليه الحكم، إذ أغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وضيق على بعثتها الدبلوماسية، وحارب وكالة غوث اللاجئين "الأونروا"، وكان عراب "صفقة القرن"، التي كانت تهدف لإعلان سيطرة الاحتلال المباشر على كامل الضفة الغربية.

وجاء منشور ترامب في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي واشنطن، حيث يلقي اليوم الأربعاء خطابا أمام الكونغرس الأميركي بمجلسيه بناء على دعوة من القيادات الديمقراطية والجمهورية.

وقال ترامب في منشور سابق إنه سيستقبل نتنياهو الجمعة في منتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وأضاف "خلال فترتي الأولى، كان لدينا سلام واستقرار في المنطقة، حتى إننا وقعنا اتفاقيات أبراهام التاريخية، وسنحصل على ذلك مرة أخرى".