خلال 24 ساعة ماضية.. معارك رفح وخانيونس تكبّد جيش الاحتلال خسائر جديدة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة جنديين من وحدتي المظليين وغفعاتي خلال معارك جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، من اليوم الأربعاء. أعلن جيش الاحتلال، مقتل جندي وإصابة 14 جنديا في قطاع غزة والضفة الغربية وعند الحدود اللبنانية خلال 24 ساعة.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 683 منذ بداية الحرب، بينهم 326 بالمعارك البرية في قطاع غزة، فيما وصلت حصيلة الجرحى وفق الأرقام التي نشرها على موقعه الإلكتروني، إلى 4213 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكان الجيش الإسرائيلي تحدث عن إصابة جنود في الضفة الغربية وعند الحدود اللبنانية، مشيرا إلى أن 30 جنديا يتلقون العلاج وهم بحالة خطيرة و185 بحالة متوسطة و5 بحالة طفيفة.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل "تل أبيب" هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.