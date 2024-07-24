"إيقاع قوة راجلة" و"تفجير منزل فخخ" .. هذا ما أبلغه مجاهدو القسام بعد عودتهم من معارك جنوبي غزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 292 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف تجمعاتهم وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وفي أحدث العمليات، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن مجاهديها وأثناء عودتهم أبلغوا عن تفجير منزل فخخ مسبقًا بقوة صهيونية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت، في بيان منفصل، أبلغ مجاهدوها بعد عودتهم من عقدهم القتالية، استهداف دبابة "ميركفاه 4" وجرافة "D9" صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105".

كما وأضافت القسام، في بلاغ عسكري، أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة راجلة بالقرب منهما وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح قرب مسجد العودة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105"، وتدمير دبابة "ميركفاه" صهيونية بعبوة "شواظ في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع

فيما بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من إطلاق قذائف الهاون والصواريخ تجاه قوات العدو على خط الإمداد في محور "نتساريم"

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، في بلاغ عسكري منفصل، تدمير ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" واشتعال النيران فيها وسط بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ومن جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، استهداف تحشدات آليات الاحتلال بقذائف "الهاون" شرقي مدينة رفح، كما استهدفت تحشدات الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم" برشقة صاروخية من نوع "107"، موثقة ذلك في مقاطع مصورة.

وأكد قوات الشهيد عمر القاسم أنها أوقعت ناقلة جند إسرائيلية في كمين في حي تل السلطان شمال غرب رفح، حيث تم استهدافها بقذيفة مضادة للدروع أصابتها إصابة مباشرة، وأوقعت من فيها بين قتيل وجريح.

وقال إنّ وحدة المدفعية في قوات الشهيد عمر القاسم دكّت موقع الاحتلال داخل تجمع "كيسوفيم" العسكري بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، وأصابت القذائف أهدافها، مشيراً إلى أنّ "كيسوفيم" يقع شرقي خان يونس ويشكل نقطة إمداد للقوات الإسرائيلية هناك.

وفي عملية مشتركة مع سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين)، استهدفت وحدة المدفعية خط إمداد الاحتلال في محور "نتساريم" بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل التي أصابت أهدافها.

وأمس، شهدت المحاور الغربية من رفح اشتباكات ضارية خاضتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال.

وتحت عنوان "كمائن الموت"، بثّت كتائب القسام مشاهد استدراج جنود الاحتلال إلى كمينين منفصلين داخل مخيم يبنا جنوبي غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزّة، معلنةً إيقاع 14 جندياً بين قتيل وجريح.

وأعلنت القسّام استهدافها جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" قرب مسجد الظلال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.