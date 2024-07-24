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هرتسوغ يُحتجز داخل طائرته لـ40 دقيقة ويُمنع مغادرته باريس.. وهذا هو السبب !

24 يوليو 2024 . الساعة 18:54 بتوقيت القدس
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رئيس دولة الاحتلال إسحق هرتسوغ
غزة/ فلسطين أون لاين

مخاوف من "حدث أمني" خطير، يمنع رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ والوفد المرافق له من مغادرة طائرته لمدة 40 دقيقة، في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة البث العبرية، أنه و"بسبب الخوف من وقوع حادث أمني في مطار باريس، لم يُسمح للرئيس هرتسوغ والوفد المرافق له بالنزول من الطائرة".

وأضافت: "بعد حوالي 40 دقيقة، أُعلن عن عودة باريس إلى طبيعتها، وبعد مسح منطقة الطائرة وعزلها، سُمح للرئيس والوفد المرافق له بالنزول من الطائرة".

فيما قال موقع "واللا" العبري إن "هذا الإجراء اتُّخذ بعد رصد شخص على سطح مبنى قريب أثناء هبوط الطائرة".

ووصل هرتسوغ باريس لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية المقررة بين 26 يوليو/تموز الجاري و11 أغسطس/آب المقبل، ولقاء مسؤولين فرنسيين، ومن ثم مغادرتُه إلى إيطاليا.

ومن المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية الجمعة بحفل افتتاح على نهر السين، لكنه سيكون معقدًا من الناحية اللوجستية.

وتنفذ فرنسا أكبر عملية في تاريخها في مسعى لتأمين الألعاب الأولمبية التي تتزامن مع حربي أوكرانيا وغزة.

 

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#أولمبياد باريس

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