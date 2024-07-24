لاعب نادي اتحاد خانيونس يلتحق بقافلة الشهداء

خانيونس/ فلسطين أون لاين

التحق حازم الغلبان لاعب فريق كرة القدم بنادي اتحاد خانيونس، بقافلة شهداء الحركة الرياضية، بعد وصول جثمانه لمستشفى ناصر بمدينة خانيونس، عقب استهدافه بطائرات قوات الاحتلال بمدينة خانيونس.

ولعب الغلبان "39" عاما، في صفوف فريق نادي اتحاد خانيونس لسنوات عديدة العقد الماضي، وكان أحد أبرز لاعبي الفريق وضمن التركيبة الأساسية للفريق.

ولعب الغلبان في مركز قلب الدفاع، وسجل عدة أهداف حاسمة لفريقه، وتقلد شارة القيادة لفترة قصيرة.

وشيع جثمان الغلبان إلى مثواه الأخير، حيث شارك في مراسم التشييع عدد من الرياضيين، وزملائه في ملاعب كرة القدم، بينما نعى نادي اتحاد خانيونس، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وقتل الاحتلال الصهيوني عدد من لاعبي كرة القدم في غزة، من بينهم " وديع زعرب " لاعب الفريق الثاني بنادي شباب رفح، ومحمد أبو شكيان لاعب فريق نادي الهلال، ويزن السرساوي خلال اجتياح حي الشجاعية الأخير، بالاضافة لمدرب فريق الناشئين بنادي الرباط وائل العفش.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن استشهاد حوالي 400 رياضي منذ السابع من أكتوبر 2023، مسجلين ضمن كشوفاته الرسمية، مطالبا في ذات الوقت الاتحاد الدولي للعبة " الفيفا " بوضع حد لممارسات الاتحاد الهمجية.

وتعرضت الرياضة الفلسطينية لاستهداف واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل والأساليب، من بينها استهداف نخبة واسعة من الرياضيين في شتى الألعاب الرياضية، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم وإصابة واعتقال آخرين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال، بقتل الرياضيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث سبق وأن اغتالت مجموعة كبيرة من الرياضيين البارزين، كما يقبع العديد من اللاعبين والمدربين والإداريين الرياضيين في السجون الإسرائيلية، دون وجود رادع من الجهات الدولية المسئولة.