الصّحة: 589 شهيدًا في الضّفة والقدس منذ 7 أكتوبر

غزة - فلسطين أون لاين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء،إن 589 مواطنًا فلسطينيًا ارتقوا شهداء برصاص واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي.

وذكرت وزارة الصحة، أن 142 طفلاً كانوا من بين الشهداء في الضفة والقدس.

ووفقًا لمعطيات "مرصد شيرين"، فقد ارتقى 5 شهداء مُسنين، و11 من الأسرى في سجون الاحتلال، 20 شهيدًا باعتداءات للمستوطنين، 295 خلال اقتحامات للضفة والقدس، 129 شهيدًا بعمليات اغتيال، بالإضافة لشهيد واحد صحفي.

وأشار المرصد إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 103 شهداء فلسطينيين؛ آخرهم 4 شهداء من مخيم طولكرم أمس الثلاثاء، لافتًا النظر إلى أن 10 فلسطينيات استشهدن من أصل 589 مواطنًا شهيدًا.

ونوّه إلى أن 150 شهيدًا من محافظة جنين، 124 طولكرم، 65 الخليل، 64 نابلس، 57 رام الله والبيرة، 31 طوباس، 28 من ضواحي القدس، و15 من القدس، 23 قلقيلية، 17 بيت لحم، 12 أريحا والأغوار الشمالية، و3 شهداء من محافظة سلفيت.