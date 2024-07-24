نقابات عمالية كبرى تدعو بايدن إلى وقف المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"

غزة - فلسطين أون لاين

دعت 7 نقابات عمالية كبرى في الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، الرئيس جو بايدن إلى وقف المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"، قبيل لقائه رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك في رسالة أرسلتها 7 نقابات تمثل نحو 6 ملايين عامل أمريكي.

وقالت النقابات في الرسالة: "نحن مرعوبون من أن أموال ضرائبنا تمول هذه المأساة المستمرة في فلسطين".

وتشمل النقابات التي وقعت على الرسالة: اتحاد المضيفين والمضيفات، ونقابة عمال البريد الأمريكية، والاتحاد الدولي للرسامين، والرابطة الوطنية للتعليم، والاتحاد الدولي لموظفي الخدمة، والاتحاد الأمريكي لعمال السيارات، ونقابة عمال الكهرباء المتحدون.

وقال رئيس نقابة عمال البريد مارك ديموندستين: نقاباتنا تسمع صرخات الإنسانية مع استمرار هذه الحرب الشرسة، وإن العمال ونقاباتنا مرعوبون من أن أموال ضرائبنا تمول هذه المأساة المستمرة، ونحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن، وأفضل طريقة لتأمين ذلك هي قطع المساعدات العسكرية الأميركية لـ"إسرائيل"".

وأعربت النقابات في الرسالة عن مخاوفها من أن خطة وقف إطلاق النار المكونة من ثلاثة أجزاء التي أعلنها بايدن في مايو 2024 لم يتم قبولها بالكامل مع استمرار الحرب في غزة.

وأضافت النقابات: لا تزال أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين، وكثير منهم من الأطفال، تُقتل، وفي كثير من الأحيان بقنابل أميركية الصنع، الأمر الذي يهدد بإيقاع المزيد من المدنيين الأبرياء في شرك حرب أوسع نطاقا، فيما تتفاقم الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم، مع حدوث مجاعة ونزوح جماعي وتدمير البنية التحتية الأساسية بما في ذلك المدارس والمستشفيات.

وتابعت النقابات في رسالتها: تحدثنا مباشرة مع قادة النقابات العمالية الفلسطينية الذين أخبرونا بقصص مؤلمة عن الظروف التي يواجهها العاملون في غزة، لقد حان الوقت للعمل بشكل حاسم على إنهاء هذه الحرب، وأن وقف المساعدات العسكرية الأميركية لـ"إسرائيل" هو الطريقة الأسرع والأكثر ضمانًا للقيام بذلك، وهذا ما يتطلبه القانون الأميركي، وسيُظهر التزامكم بتأمين سلام دائم في المنطقة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت النقابات العمالية الأميركية منظمة سمّتها "شبكة العمل الوطنية" من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ وقعت عليها العشرات من النقابات المحلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.