كاليكاليست: تجنيد الاحتياط أدى إلى تجاوزات هائلة في ميزانية "إسرائيل"

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة كالكاليست العبرية، أن "استمرار القتال، وسوء إدارة شؤون الموظفين، وسوء التعامل مع تعبئة الاحتياط يؤدي إلى تجاوزات هائلة في الميزانية تقدر بنحو 10 مليارات شيكل (2.8 مليار دولار)".

وأشارت "كالكاليست" إلى أن تكلفة الأيام الإضافية لتعبئة الاحتياط الإضافية ستتجاوز الميزانية المخصصة بحوالي 10 مليارات شيكل عام 2024، وهو ما يتسبب أيضًا في إجهاد كبير للجنود.

ونشرت الصحيفة رسالة حصلت عليها من جنود "الحاخامية العسكرية" سلطت الضوء على التحديات التي تفرضها القيود الجديدة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين هم على أهبة الاستعداد أو الذين لديهم مسؤوليات قيادية مستمرة.

وجاء في الرسالة: "لا يمكننا أن نطالب جنديًا بتغيير أسلوب حياته بالكامل من أجل الاستعداد بدون تعويض مناسب".

وفي الشهر الماضي، نشر جيش الاحتلال ضعف عدد جنود الاحتياط كما هو مخطط له في ميزانية 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التصعيد غير المتوقع في الشمال وتوسع نطاق العمليات في رفح.

وبدءا من أغسطس/آب، ستواجه الوحدات التي تتجاوز أهداف الأيام الاحتياطية تخفيضات في الميزانية، بينما ستحصل الوحدات التي تحقق الأهداف على حوافز مالية.

وأشارت "كالكاليست" إلى أن اعتماد جيش الاحتلال على جنود الاحتياط بدلًا من الجنود النظاميين والموظفين الدائمين يثبت أنه يمثل مشكلة، خاصة أنه يكافح من أجل إدارة التكاليف والمتطلبات التشغيلية وسط الحرب المستمرة.