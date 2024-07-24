الاحتلال يهدم منزلًا وحظيرة أغنام في أريحا

غزة - فلسطين أون لاين

هدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، منزلًا وحظيرة أغنام، في منطقة "المطار" شمال شرق مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلًا يعود للمواطن خالد طرايرة، وتبلغ مساحته 140 مترًا مربعًا، ويقطنه 12 فردًا.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال هدمت في المنطقة ذاتها حظيرة أغنام تعود للمواطن "طرايرة".

ومنذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تصاعدت عمليات هدم منازل الفلسطينيين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وأظهرت معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.