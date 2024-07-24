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قطر تدين مصادقة الكنيست على تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية

قطر تدين مصادقة الكنيست على تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية

24 يوليو 2024 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أدانت دولة قطر مصادقة الكنيست الإسرائيلية، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منظمة إرهابية، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية وامتدادا للحملة الممنهجة الهادفة إلى تفكيك الوكالة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدماتها الإنسانية جراء التداعيات الكارثية للحرب المستمرة في قطاع غزة.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، اليوم الأربعاء، على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الحيوية.

وأكدت دعم دولة قطر الكامل لوكالة الأونروا، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها شرقي القدس المحتلة.

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#الأونروا #الحرب على غزة #الكنيست #طوفان الأقصى

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