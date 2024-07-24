الاحتلال يشن اقتحامات واعتقالات واسعة ووداع حزين لـ 3 شهداء في الضّفة والقدس

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في مدينة طوباس، أعلنت وزارة الصحة: استشهاد الشاب عبد الناصر مهند سرحان (23 عاماً) برصاص الاحتلال في طوباس، وإصابة اثنين آخرين.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد سرحان يعمل عسكريًا في الضابطة الجمركية.



واعتقلت قوة "إسرائيلية" خاصة الأسيرين المحررين محمد سعيد عبد الرازق وسامح رفيق دراغمة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من حاجز تياسير نحو المدينة. وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا في طوباس، وسط إطلاق نار كثيف في محيط المنزل.

وقالت سرايا القدس-كتيبة طوباس إنها استهدفت قوة خاصة من جيش الاحتلال عقب تسللها إلى طوباس، مؤكدة أن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية نحو المدينة.

في طولكرم، ارتقى الشهيد الشاب يزن عبدو الذي استشهد متأثراً بإصابته خلال عدوان قوات الاحتلال على مخيم طولكرم، أمس الثلاثاء.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية ارطاس جنوب بيت لحم.

واستهدف مجموعة من الشبان مركبة عسكرية صهيونية بزجاجة حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

واعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين وتصادر معداتهم خلال تغطيتهم لاقتحام قرية أرطاس في بيت لحم.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة بوليتكنك فلسطين براء طراد السلايمة عقب اقتحام منزل عائلتها، كما اعتقلت الفتى روحي عبد الكريم القيق عقب اقتحام منزله في مخيم العروب شمال الخليل.

في نابلس، شن المستوطنون هجوماً على بلدة برقة شمال المدينة، تخلله اقتحام قوات الاحتلال ومداهمته لمنازل المواطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة النجاح دنيا اشتية عقب اقتحام منزل عائلتها في قرية سالم شرق المدينة.

في قلقيلية، اندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان في المدينة، وتعمد الجنود تخريب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير عدد من مركبات المواطنين وكتابة شعارات عنصرية وتحريضية على جدران المنازل.

في القدس، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم قلنديا تخللها إطلاق الرصاص الحي صوب الشبان وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وارتقى الشهيد أحمد أصلان بعد نقله للعلاج في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، جراء إصابته برصاص الاحتلال خلال المواجهات المندلعة في المخيم.

ووفقًا لبيان وزارة الصحة، فقد وصل شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله من مخيم قلنديا شمال القدس.

وفجرت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل الشهيد محمد يوسف مناصرة في مخيم قلنديا، وسط تحليق لطائرة مسيرة في سماء المخيم.

ويُشار إلى أن الشهيد محمد مناصرة ارتقى بتاريخ 5 – 12 - 2023، بعد أن فجرت قوات الاحتلال باب المنزل الذي كان يقف خلفه.

