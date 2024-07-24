تواصل التظاهرات الاحتجاجية على خطاب نتنياهو المرتقب في الكونغرس

غزة - فلسطين أون لاين

واصل المئات من النشطاء في العاصمة الأميركية واشنطن، التظاهرات احتجاجًا على وصول رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة بنيامين نتنياهو لإلقاء خطاب في الكونغرس ولقاء الرئيس جو بايدن.

واتهم المتظاهرون نتنياهو بإرتكاب "ابادة جماعية" في قطاع غزة بحق المواطنين الأبرياء منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، وتنفيذ جرائم لا توصف ضد الأطفال والنساء.

كما تظاهر نشطاء داخل مبنى "كانون" الذي يضم مكاتب أعضاء مجلس النواب للاحتجاج على دعوتهم لـنتنياهو لإلقاء خطاب في الكونغرس في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، في وقت أعلن فيه العديد من أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي مقاطعتهم لحضور الخطاب.

وقالت جماعة الصوت اليهودي من أجل السلام في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “على مدى الأشهر التسعة الماضية، شهدنا فظائع لا حصر لها في غزة، ارتُكبت باسمنا وموّلتها حكومتنا”.

واعتقلت الشرطة العشرات من المحتجين، في حين من المتوقع أن يشارك الآلاف من النشطاء في مظاهرات ضخمة في محيط مبنى الكونغرس (الكابيتول)، اليوم الاربعاء، بالتزامن مع خطاب نتنياهو.

وقالت الجماعة إن أكثر من 250 متظاهرا اعتقلوا من بين 400 شاركوا في الاحتجاج.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على نحو 200 شخص.

وجاء في بيان للشرطة “قلنا للأشخاص الذين دخلوا بشكل قانوني أن يتوقفوا وإلا سيتم القبض عليهم. لم يتوقفوا…التظاهر داخل أبنية الكونجرس مخالف للقانون”.