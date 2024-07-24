غزة - فلسطين أون لاين

ارتقى شاب، صباح اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية بأن الشهيد أحمد أصلان استشهد بعد نقله للعلاج في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، جراء إصابته برصاص الاحتلال.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص الحي بينها بالركبة والقدم والفخذ، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا، نقلت جميعها للعلاج في المستشفى".

وأشارت "الهلال الأحمر" إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على طاقم الاسعاف في مخيم قلنديا، وقامت بعرقلة عمله وإجباره على نزع السترة الواقية، ومنعته من الوصول إلى إحدى الإصابات.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم قلنديا تخللها إطلاق الرصاص الحي صوب الشبان وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفجرت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل الشهيد محمد يوسف مناصرة في مخيم قلنديا، وسط تحليق لطائرة مسيرة في سماء المخيم.

ويُشار إلى أن الشهيد محمد مناصرة ارتقى بتاريخ 5 – 12 - 2023، بعد أن فجرت قوات الاحتلال باب المنزل الذي كان يقف خلفه.

ويُذكر أن الشهيد محمد مناصرة منفذ عملية " عيلي" قرب نابلس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين أواخر شهر شباط الماضي.