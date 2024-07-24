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شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في طوباس

24 يوليو 2024 . الساعة 08:26 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

استشهد شاب وأصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طوباس وحصارها أحد المنازل، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني:، "إن طواقمنا في طوباس تمكنت من الوصول إلى مكان الاستهداف في طوباس ونقلت شهيد وإصابة متوسطة في الصدر وجرى نقلهم إلى المستشفى".

وأعلنت وزارة الصحة: استشهاد الشاب عبد الناصر مهند سرحان (23 عاماً) برصاص الاحتلال في طوباس، وإصابة اثنين آخرين.

وأفادت مصادر محلية أن الشهيد سرحان يعمل عسكريًا في الضابطة الجمركية.

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وتسللت القوات الخاصة "الإسرائيلية" إلى مدينة طوباس، ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة بينهم وبين المقاومين، وسُمعت خلالها أصوات انفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة ألقاها مقاومون نحو هذه القوات.

 ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من حاجز تياسير نحو المدينة.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا في طوباس، وسط إطلاق نار كثيف في محيط المنزل.

وقالت سرايا القدس-كتيبة طوباس إنها استهدفت قوة خاصة من جيش الاحتلال عقب تسللها إلى طوباس، مؤكدة أن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية نحو المدينة.

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#الحرب على غزة #اقتحام طوباس #طوفان الأقصى

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