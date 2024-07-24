شهداء وجرحى في خان يونس وقصف متواصل على المحافظة الوسطى

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة، يومها الـ 292 تواليًا، مرتكبًا أفظع المجازر ضد المدنيين ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن "الاحتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدًا و 110 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني إلى 39145 شهيدًا و 90257 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى.

في خان يونس، واصلت آليات الاحتلال قصفها بالتزامن مع إطلاق نار مكثف في بني سهيلا بمدينة خانيونس.

وقال الدفاع المدني، إن مناشدات كثيرة وصلت من مواطنين محاصرين في بلدة بني سهيلا شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة يطالبون بإجلائهم من المنطقة ومنهم جرحى ومرضى.

وأطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها على المناطق الشرقية لخان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون في استهداف الاحتلال طريق عبسان الجديدة شرقي خانيونس.

كما ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال داخل مدرسة في بلدة القرارة، كما ارتقى شهيد طفل برصاص قناصة الاحتلال المتمركزة خلف مدرسة أبو نويرة شرق عبسان الجديدة بخانيونس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص على شاحنة مساعدات وأصابت سائقها في خانيونس.

كما أطلقت طائرات كواد كابتر "إسرائيلية" النار على المواطنين شرق خانيونس.

وقال المتحدث باسم مجمع ناصر الطبي، إنهم فقدوا عددًا من الجرحى جراء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية لإجراء العمليات.

وارتقى شهداء وأُصيب آخرون برصاص الاحتلال على طريق عبسان الجديدة شرقي خان يونس في قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس.

ونسفت قوات الاحتلال مبان سكنية شرق مدينة خانيونس.

في رفح، شنت طائرات الاحتلال غارة شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف ومتواصل حي تل السلطان غرب رفح.

في المحافظة الوسطى، واستهدفت مدفعية الاحتلال منطقة جحر الديك وشمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق شمال شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو رحمة" بالمخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "حلس" بشارع البركه فى دير البلح.

في شمال قطاع غزة، ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "جلهوم" بمخيم جباليا.

كما ارتقى 3 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة الجرن شمال قطاع غزة.