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إيران تطالب بمنع "قتلة الأطفال" من المشاركة في أولمبياد باريس

23 يوليو 2024 . الساعة 23:09 بتوقيت القدس
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إيران تطالب بمنع "قتلة الأطفال" من المشاركة في أولمبياد باريس
غزة/ فلسطين أون لاين

طالبت إيران بطرد الرياضيين الإسرائيليين ومنعهم من المشاركة في أولمبياد باريس 2024 بسبب العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان على موقع إكس أن الرياضيين الإسرائيليين "لا يستحقون أن يشاركوا في أولمبياد باريس بسبب الحرب على الأبرياء في غزة".

وجاء في بيان الوزارة تحت وسم "امنعوا إسرائيل من الألعاب الأولمبية" (#BanIsraelFromOlympics) أن "الإعلان عن استقبال وفد النظام العنصري الصهيوني الإرهابي وحمايته لا يعني سوى إضفاء الشرعية على قتلة الأطفال".

وكان الإتحاد الإيراني لكرة القدم دعا في بيان مماثل في فبراير الماضي، نظيره الدولي (الفيفا) إلى تعليق مشاركة الاتحاد الإسرائيلي بسبب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

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#غزة #حرب الإبادة #أولمبياد باريس 2024

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