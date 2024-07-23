لقطات من "المسافة الصفر".. القسام تبث مشاهد اصطياد جنود في "كمائن نوعيَّة" داخل مخيم يبنا برفح

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 291 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف تجمعاتهم وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وفي أحدث التطورات، بثت كتائب القسام، مشاهد من "المسافة صفر" لاستدراج جنود الاحتلال. إلى الكمائن مجهزة ضد جنود العدو داخل مخيم يبنا في مدينة رفح.

وأظهر المقطع، "الكمين الأول"، قيام جيش الاحتلال بإنزال جهاز مكبر صوت وبه كاميرا إلى داخل النفق، قبل أن يطلق المجاهدون عليه النار وإعطابه.

ثم يظهر مقاتل قسامي وهو يجهز طريق عبور الجنود عبر النفق، بإمداد أسلاح المتفجرات والعبوات الناسفة.

وبعد نزول الجيش إلى النفق، تم التفجير بهم، موقع قتلى وجرحى بين صفوف جنود العدو.

أما لقطات الكمين الثاني، حيث ظهرت قوة راجلة تتكون من 9 جنود تابعة لجيش الاحتلال أثناء عبورها منزل مفخخ، في مخيم يبنا في مدينة رفح.

كما قالت القسام إنها "دكت قوات العدو المتوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذائف الهاون".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، استهدافها جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، قرب مسجد الظلال شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وعرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد توثق تجهيز وإطلاق رشقات صاروخية على "حوليت" و"ياتيد" و"صوفا" و"أفيشالوم" ومستوطنات "غلاف غزة"، من عمق مناطق التواجد الإسرائيلي في مدينة رفح.

وضمن عملية مشتركة مع كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استهدفت سرايا القدس تجمعات قوات الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم"، في مدينة غزة، بوابل من قذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وفي عملية منفصلة، استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم الاحتلال في حي تل السلطان غربي رفح، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى دكّها تحشدات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم" بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وبالتزامن مع عمليات المقاومة، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوصول مروحية عسكرية إلى مستشفى "شيبا تل هشومر" في "تل أبيب"، وتحدثت عن دوي صفارات الإنذار في "نير عوز" و"نيريم" و"العين الثالثة" في "غلاف غزّة".

وشهدت محاور جنوبي القطاع أمس عمليات عديدة نفذتها المقاومة، حيث استهدفت كتائب القسام 3 دبابات "ميركافا" وجرافة "D9" عسكرية بقذائف "الياسين 105" وعبوة "شواظ"، في منطقة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

واستهدفت الكتائب أيضاً دبابة "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105"، وعبر العمل الفدائي من خلال استخدام عبوة "شواظ"، في حي الفرقان في تل السلطان، غربي مدينة رفح.

إضافة إلى تمكّن مجاهدي القسام من تفجير جزء من نفق في قوات هندسة الاحتلال، في أثناء ضخّ قوات الاحتلال غازاً متفجراً داخله، أحدث انفجاراً عكسياً في اتجاه هذه القوات، في الحي نفسه.

وتمكن المقاومون من الاشتباك مع قوة إسرائيلية داخل مبنى من مسافة صفر، وأوقعوا أفرادها بين قتيلٍ وجريح، في حي الفرقان في تل السلطان.

من جهتها، استهدفت سرايا القدس بقذائف الهاون موقعي "كرم أبو سالم" و"صوفا" العسكريين، شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

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