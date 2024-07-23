"أنصار الله" تبث مشاهد توثق لحظات إطلاق "المسيرة يافا" نحو "تل أبيب" (شاهد)

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت جماعة "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، مشاهد للمسيرة يافا، والتي قصفت بها تل أبيب، ما أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.

حيث أظهرت المشاهد لحظة إطلاق المُسيرة "يافا" من الأراضي اليمنية وبجوارها العلمين اليمني والفلسطيني.

كما تضمنت المشاهد لقطات للمُسيرة "يافا" في معرض خاص أقيم للطائرة، وقد رسم على رأسها الحربي خارطة فلسطين وعلم فلسطين.

لديها القدرة على التخفي

بحسب "أنصار الله"، فإن المسيرة "يافا" هي طائرة شبحية لديها القدرة على التخفي عن الرادارات والدفاعات الجوية، بعيدة المدى ومتعددة المهام، وتحمل رأساً حربيًا شديد الانفجار.

والأحد، قال زعيم "الحوثيين" في اليمن عبد الملك الحوثي، إن قواته هاجمت "تل أبيب" يوم الجمعة الماضي، بطائرة مسيّرة "من صناعة محلية"، ردا على تصريحات إسرائيلية ادّعت أن المسيّرة "إيرانية الصنع".

حيث أوضح الحوثي أن "الطائرة المسيرة التي استهدفت تل أبيب تصنيع يمني وأطلقتها قوة يمنية، وليست كما يسميها البعض بأنها صنعت في بلدان أخرى، أو أُطلقت من بلدان أخرى".

والجمعة، قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن مسيرة الحوثيين التي استهدفت تل أبيب "إيرانية الصنع من طراز صمد 3".

والسبت، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على ميناء محافظة الحديدة غربي اليمن، وخزانات الوقود ومحطة الكهرباء فيه، ما أسفر عن 6 قتلى و3 مفقودين و83 جريحًا، بحسب جماعة الحوثي المسيطرة على المحافظة.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تلك الغارات تمثل "ردا على هجوم بطائرة مسيّرة شنه الحوثيون على تل أبيب"، فجر الجمعة، حيث قتل إسرائيلي وأصيب 10 آخرين.

و"تضامنا مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.