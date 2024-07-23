تقرير إسرائيلي يعترف: عمليات إطلاق النار بالضفة الغربية ارتفعت بنسبة 330%

غزة/ فلسطين أون لاين

كشف مراقب دولة الاحتلال متانياهو إنغلمان في تقرير له، ارتفاع وتيرة حوادث إطلاق النار وعمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأوضح تقرير المراقب، أن عمليات إطلاق النار ارتفعت بنسبة 330% في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2022 ويونيو/حزيران 2023 مقارنة بالفترة نفسها بين عامي 2019 و2021.

وأوردت وسائل إعلام عبرية، بينها قناة "كان" وصحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الثلاثاء مقتطفات من تقرير إنغلمان الذي كشف الارتفاع الحاد في وتيرة العمليات الفلسطينية المسلحة في الضفة.

وقال التقرير إن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بمهامه في الضفة، وإنه فشل في حماية الطرق هناك، كما تحدث عن عدم تنفيذه عمليات دفاعية بالشكل المطلوب.

ودعا تقرير مراقب الدولة إلى تحرك الفوري وإعادة النظر في المفهوم الدفاعي بالضفة الغربية.

ويأتي الكشف عن التقرير، بينما تتواتر الدعوات الإسرائيلية إلى تكثيف العمليات العسكرية في محاولة للقضاء على المقاومة المسلحة في الضفة.

ومنذ عملية طوفان الأقصى، تصاعدت عمليات الاغتيال الإسرائيلية ضد المقاومين في الضفة، وبات الجيش الإسرائيلي يستخدم الطائرات المسيرة وحتى المقاتلة في تنفيذ تلك العمليات.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة منذ بدء الحرب على غزة عن استشهاد نحو 600 فلسطيني.

ووقعت أحدث الاغتيالات اليوم في طولكرم، حيث استشهد 3 من قادة المقاومة في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية.