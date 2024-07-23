"الصحة العالمية": نحو 14 ألف شخص يحتاجون لإجلاء من غزة لتلقي العلاج الطبي

غزة - فلسطين أون لاين

أعربت منظمة الصحة العالمية عن "قلقها البالغ" من إمكانية تفشي الأوبئة في غزة، معتبرة ان "نحو 14 ألف شخص قد يحتاجون إلى إجلاء من غزة لتلقي العلاج الطبي ".

وقالت الصحة العالمية في تغريدة على منصة أكس اليوم الثلاثاء إن "نحو 14 ألف شخص قد يحتاجون إلى إجلاء من غزة لتلقي العلاج الطبي".

وتشير التقديرات إلى أن الآلاف من سكان غزة يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل، لكن القليل منهم تمكنوا من مغادرة القطاع المحاصر.

ومنذ اجتياح جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لمدينة رفح والسيطرة على المعبر البري الوحيد مع مصر في السابع من مايو/ أيار الماضي، حرم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، من السفر إلى خارج القطاع.

وخلّفت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها (إسرائيل) على غزة بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.