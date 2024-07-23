حماس تنعى شهداء طولكرم وتؤكد: عمليات الاغتيال لن توقِف مسيرة المقاومة في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، شهداء مخيم طولكرم، مؤكدةً أن جرائم الاحتلال وعمليات الاغتيال في الضفة لن توقِف مسيرة المقاومة المتصاعدة.

وقالت حماس في تصريح صحافي، إن "عملية الاغتيال الجبانة التي نفّذها جيش الاحتلال الإرهابي، وطالت القائد المجاهد أشرف عيد نافع، قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام في مخيم طولكرم، ورفاق دربه القادة في كتائب شهداء الأقصى محمد عوض ومحمد بديع؛ لن تكسر شوكة المقاومة، ولن تزيد شعبنا إلا إصراراً على مواصلة طريق التحدي والمواجهة، حتى إنهاء الاحتلال ونيل حقوقنا كافّة".

وزفت حماس الشهداء المقاومين القادة، وكل شهداء شعبنا،مشددةً على أن هذه الدماء الطاهرة لن تذهب سدى، وسيواصل شعبنا ومقاومته نضالهم المشروع على درب شهدائنا الأبطال، في وجه إرهاب جيش الاحتلال الفاشي وقطعان مستوطنيه، متّحداً بكل مكوّناته في معركة طوفان الأقصى، حتى نيل الحرية الكاملة لأبناء شعبنا.

وحيّت صمود وجهاد أهلنا ومقاومينا في مخيم طولكرم، وإصرارهم، رغم الاستهداف المتواصل والانتهاكات المستمرة، وعمليات التدمير الإجرامي للمخيم والبنى التحتية فيه؛ على المضي في طريق مقاومة هذا العدو الفاشي.

ودعت حماس جماهير شعبنا في الضفة الغربية، إلى مواصلة الانتفاض واستهداف الاحتلال ومستوطنيه في كل مكان، وتدفيعهم ثمن جرائمهم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.