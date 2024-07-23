المكتب الحكومي يُصدر إحصائيات "صادمة" حول عدوان الاحتلال على خان يونس

غزة - فلسطين أون لاين

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، بيانًا، حول عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، لليوم الثاني تواليًا.

وقال المكتب الحكومي، إن 89 شهيدًا ارتقوا جرّاء القصف الجوي والمدفعي المتواصل على جميع مناطق خان يونس، فيما أُصيب 263 آخرين بجروح متفاوتة، بينما سُجل 68 حالةً مفقودة.

وأوضح أنه تلقّى 1,217 مناشدة من عائلات محاصرة في خان يونس تحت زخات القصف العنيف والمتواصل.

ووثّق المكتب الحكومي قصف الاحتلال لما يقارب 13 منزلًا فوق رؤوس ساكنيه، فيما استهدف 190 منزلاً ومبنىً سكنياً.

وشن الاحتلال 130غارة وقصف بالطائرات والدبابات على جميع مناطق خان يونس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأدان المكتب الحكومي استمرار ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المجازر المروّعة ضد المدنيين والنازحين.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر.

كما طالب المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بوقف هذا العار وهذه المجازر فوراً.