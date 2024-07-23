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بالفيديو خبير عسكري: معارك رفح تتعارض مع ادّعاءات الاحتلال حول تدميره نصف قوة "القسّام"

23 يوليو 2024 . الساعة 11:02 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكد الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، أن مشاهد تدمير كتائب الشهيد عز الدين القسام للآليات "الإسرائيلية" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، توضح احتفاظ المقاومة بقدرتها على التّصدي وتدمير الآليات، رغم مأساوية الوضع من الناحية الإنسانية.

وأشار الدويري إلى أن عمليات المقاومة تشير إلى حدة القتال وشراسة المواجهة.

وفي تحليل للمشهد العسكري، أوضح أن هذه العمليات كلها جرت من المسافة صفر لأنها لم تتجاوز 150 مترًا.

وقال، إن "المعركة في رفح بدأت متأخرة بسبب الرفض الأميركي ثم جاء تحرك قوات الاحتلال فيها بطيئًا ومتدرجًا".

ولفت الدويري إلى أن المواجهات الجارية في رفح دليلًا على عدم صحة حديث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تدمير نصف كتائب القسام هناك، مؤكدًا أن تمسك نتنياهو بالسيطرة الكاملة على رفح يعني أن القتال سيستمر شهورًا.

وأكد أن المقاومة في رفح ليست أقل قوة منها في خان يونس أو الزيتون أو الشجاعية أو تل الهوى التي بدأ الاحتلال شن عمليات فيها مجددًا بعد خروجه منها.

ونوه الدويري إلى إن عودة الاحتلال إلى المناطق التي خرج منها سابقًا تؤكد أن خروجه كان بسبب الخسائر وليس بسبب القضاء على المقاومة الموجودة في هذه المناطق.

وذكر أن حديث الاحتلال عن تقليل مساحة المناطق الآمنة يتعارض مع أحاديث النصر التي يتحدث عنها القادة "الإسرائيليون".

 

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #عمليات رفح

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