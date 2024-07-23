فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طبيب أمريكي: جيش الاحتلال قتل عمدًا أطفالًا بنيران قناصته بغزة

حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 291

محتجون يتظاهرون على زيارة نتنياهو لأمريكا

اليابان تفرض عقوبات على 4 مستوطنين "إسرائيليين"

بدران: إعلان بكين خطوة إيجابية على طريق تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية

بينهم فتاتان.. 5 شهداء بقصف مسيرة "إسرائيلية" مخيم طولكرم

في ذكرى ما يُسمى "خراب الأسوار".. حماس تدعو للرّباط في الأقصى لمواجهة اقتحام المستوطنين

شهيدان برصاص الاحتلال في بلدة سعير شمال الخليل

وسط اعتداءات واقتحامات.. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

منظومة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي والانهيار الوشيك

طبيب أمريكي: جيش الاحتلال قتل عمدًا أطفالًا بنيران قناصته بغزة

23 يوليو 2024 . الساعة 10:27 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

كشف الطبيب اليهودي الأمريكي مارك بيرلموتر العائد من غزة النقاب عن تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي لقتل الأطفال في قطاع غزة الرازح تحت الحرب للشهر العاشر على التوالي. 

وقال بيرلموتر لشبكة "سي بي إس"، "لم أشاهد في حياتي أطفالا مقطعين ومصابين كما رأيت في غزة".

وأضاف "رأيت أطفالًا اُستهدفوا برصاص قناصة حتى الموت. الجيش الإسرائيلي قتل عمدا أطفالا بنيران قناصته".

وأوضح الطبيب الأمريكي أنه يمتلك مستندات تثبت حالات الاستهداف الممنهج للأطفال، وارتكاب جرائم حرب بحق الأطفال في غزة.

وخلّفت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها (إسرائيل) على غزة بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

تويتر تويتر
#أطفال غزة #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة