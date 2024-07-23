طبيب أمريكي: جيش الاحتلال قتل عمدًا أطفالًا بنيران قناصته بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

كشف الطبيب اليهودي الأمريكي مارك بيرلموتر العائد من غزة النقاب عن تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي لقتل الأطفال في قطاع غزة الرازح تحت الحرب للشهر العاشر على التوالي.

وقال بيرلموتر لشبكة "سي بي إس"، "لم أشاهد في حياتي أطفالا مقطعين ومصابين كما رأيت في غزة".

وأضاف "رأيت أطفالًا اُستهدفوا برصاص قناصة حتى الموت. الجيش الإسرائيلي قتل عمدا أطفالا بنيران قناصته".

وأوضح الطبيب الأمريكي أنه يمتلك مستندات تثبت حالات الاستهداف الممنهج للأطفال، وارتكاب جرائم حرب بحق الأطفال في غزة.

وخلّفت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها (إسرائيل) على غزة بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.