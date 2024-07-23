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محتجون يتظاهرون على زيارة نتنياهو لأمريكا

23 يوليو 2024 . الساعة 09:43 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

تظاهر المئات من النشطاء في العاصمة الاميركية واشنطن، احتجاجًا على وصول رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو لإلقاء خطاب في الكونغرس ولقاء الرئيس جو بايدن.

واتهم المتظاهرون نتنياهو بإرتكاب "ابادة جماعية" في قطاع غزة بحق المواطنين الابرياء منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، وتنفيذ جرائم لا توصف ضد الاطفال والنساء .

كما طالب النشطاء الذين يستعدون للتظاهر في محيط الكونغرس غدا بالتزامن مع القاء نتنياهو خطابه في الكونغرس، طالبوا الحكومة الاميركية بالضغط على دولة الاحتلال لوقف الحرب بشكل فوري.

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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