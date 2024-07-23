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اليابان تفرض عقوبات على 4 مستوطنين "إسرائيليين"

23 يوليو 2024 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قالت القناة الـ12 "الإسرائيلية"، إن اليابان فرضت عقوبات على 4 مستوطنين "إسرائيليين" بسبب أعمال عنف ارتكبوها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضحت القناة اليوم الثلاثاء، أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها طوكيو عقوبات على مستوطنين "إسرائيليين".

وكان الاتحاد الأوروبي ووزارة الخزانة الأميركية أعلنوا في وقت سابق فرض عقوبات على مستوطنين "إسرائيليين"، وجماعتين "إسرائيليتين" متطرفتين، بتهمة ارتكاب أعمال عنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي -الذي يمثل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد- إن المستوطنين الـ4، والكيانات الاستيطانية الخاضعين لهذه العقوبات "مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين".

وأوضح المجلس في بيان له أن هذه الانتهاكات تشمل "أعمال تعذيب، وغيرها من أشكال المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، فضلا عن انتهاك الحق في الملكية والحق في الحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".

كما أدرج الاتحاد الأوروبي منظمتين "إسرائيليتين" يمينيتين على القائمة السوداء، هما "لهافا" و"هيلتوب يوث". أما الأفراد الـ4 الذين طالتهم العقوبات، فهم مئير إيتنغر وإليشا ييريد اللذان يقودان مجموعة "هيلتوب يوث"، والمستوطنَان نيريا بن بازي ويينون ليفي.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التأشيرات، ولن يسمح لهؤلاء الخاضعين للعقوبات بدخول الاتحاد الأوروبي أو التعامل مع مواطنيه، كما سيتم تجميد أي أصول أو حسابات لديهم في الاتحاد

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#اليابان #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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