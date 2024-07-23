وسط اعتداءات واقتحامات.. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال معززةً بعدد كبير من الآليات العسكرية بلدتي الشيوخ وسعير شمال شرق مدينة الخليل.

واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة، استشهد خلالها الشاب جهاد محمد حسين شلالدة (39 عامًا) إثر إصابته الحرجة برصاص الاحتلال

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين واعتقلت الشاب عودة دعيس جرادات، والأسير المحرر رأفت زعل شلالدة.

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين في بيت كاحل شمال الخليل، واعتقلت الشاب طلحة محمد الزهور.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة آليات عسكرية مخيم طولكرم، وسط إطلاق نار مكثف بشكل عشوائي على محيط المخيم، وعدد كبير من قنابل الإنارة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية تجاه الصحفيين في محيط مخيم طولكرم.

واندلعت اشتباكات مستمرة مع قوات الاحتلال في حارة الحمام والسوالمة بمخيم طولكرم.

وقالت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، "يواصل مقاتلونا التصدي لقوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة، ونصبنا بعض الكمائن المركبة للاحتلال وآلياته وحققنا إصابات مباشرة".

وارتقى 5 شهداء بينهم فتاتين، جراء قصف طائرةٍ مسيرة صهيونية مجموعة من المواطنين في مخيم طولكرم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر هادي الهمشري والشاب إياد المعين بعد مداهمة منزليهما في عزبة شوفة جنوب طولكرم.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة شمال غرب نابلس، وداهمت عددًا من المنازل، واعتقلت المواطن عماد شريدة صلاح.

واندلعت مواجهات أطلق خلالها الاحتلال قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين.

في القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أديب أبو الحمص من منزله ببلدة العيسوية شمال شرق القدس، والفتى منتصر منير أبو دياب (15 عاما) من حي رأس العامود في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتصم عبد الرؤوف شعيبات، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بيت ساحور شرق بيت لحم.