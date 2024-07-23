شهيدان برصاص الاحتلال في بلدة سعير شمال الخليل

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الثلاثاء، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشاب جهاد محمد شلالدة (35 عامًا) من بلدة سعير بالخليل؛ استشهد متأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب رامز محمد نمر حلايقة (23 عامًا)، برصاص الاحتلال في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال معززةً بعدد كبير من الآليات العسكرية بلدتي الشيوخ وسعير شمال شرق مدينة الخليل.

واعتلت قناصة الاحتلال أسطح منازل الموطنين، وسط إطلاق مكثف في جميع الاتجاهات.