فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طبيب أمريكي: جيش الاحتلال قتل عمدًا أطفالًا بنيران قناصته بغزة

حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 291

محتجون يتظاهرون على زيارة نتنياهو لأمريكا

اليابان تفرض عقوبات على 4 مستوطنين "إسرائيليين"

بدران: إعلان بكين خطوة إيجابية على طريق تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية

بينهم فتاتان.. 5 شهداء بقصف مسيرة "إسرائيلية" مخيم طولكرم

في ذكرى ما يُسمى "خراب الأسوار".. حماس تدعو للرّباط في الأقصى لمواجهة اقتحام المستوطنين

شهيدان برصاص الاحتلال في بلدة سعير شمال الخليل

وسط اعتداءات واقتحامات.. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

منظومة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي والانهيار الوشيك

محدث شهيدان برصاص الاحتلال في بلدة سعير شمال الخليل

23 يوليو 2024 . الساعة 08:51 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الثلاثاء، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشاب جهاد محمد شلالدة (35 عامًا) من بلدة سعير بالخليل؛ استشهد متأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب رامز محمد نمر حلايقة (23 عامًا)، برصاص الاحتلال في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال معززةً بعدد كبير من الآليات العسكرية بلدتي الشيوخ وسعير شمال شرق مدينة الخليل.

واعتلت قناصة الاحتلال أسطح منازل الموطنين، وسط إطلاق مكثف في جميع الاتجاهات.

تويتر تويتر
#بلدة سعير #الحرب على غزة #شهداء الضفة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة