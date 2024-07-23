بينهم فتاتان.. 5 شهداء بقصف مسيرة "إسرائيلية" مخيم طولكرم

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد 5 فلسطينيين بينهم فتاتين، صباح اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرةٍ مسيرة صهيونية مجموعة من المواطنين في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر صحفية، إن مسيرة "إسرائيلية" اغتالت قائد كتائب القسام في مخيم طولكرم ازكيهم نافع بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المُسيّر موقع بمخيم طولكرم.

ووفقًا لمصادر محلية، فقد ارتقى 4 آخرين وهم: قائد كتائب شهداء الأقصى أبو عبدو، محمد بديع، والفتاتين الشقيقتين روزة جمعة سالم، وبيان جمعة سالم.





واحتجزالاحتلال جثامين الشهداء الذين ارتقوا بقصف في مخيم طولكرم ونكّل بهم عبر جرافة عسكرية.

وقال الهلال الأحمر، إنه استقبل عددًا كبيرًا من نداءات الاستغاثة داخل مخيم طولكرم ولا نستطيع الوصول للجرحى.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة آليات عسكرية مخيم طولكرم، وسط إطلاق نار مكثف بشكل عشوائي على محيط المخيم، وعدد كبير من قنابل الإنارة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية تجاه الصحفيين في محيط مخيم طولكرم.

واندلعت اشتباكات مستمرة مع قوات الاحتلال في حارة الحمام والسوالمة بمخيم طولكرم.

وقالت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، "يواصل مقاتلونا التصدي لقوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة، ونصبنا بعض الكمائن المركبة للاحتلال وآلياته وحققنا إصابات مباشرة".