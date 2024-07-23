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محدث حرب "الإبادة الجماعية" في يومها الـ 291.. عشرات الشهداء في يوم دامٍ بالمجازر جنوب قطاع غزة

23 يوليو 2024 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
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حرب "الإبادة الجماعية" في يومها الـ 291.. عشرات الشهداء في يوم دامٍ أخر في قطاع غزة
غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 291 تواليًا حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، ضاربًا في عرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية ومرتكبًا أبشع المجازر، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 84 شهيدًا و329 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي،  ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 39090 شهيدًا و90147 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر طبية، أن 25 شهيدا تم انتشالهم منذ فجر اليوم من مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع ونقلهم لمجمع ناصر الطبي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها في خانيونس جنوبي قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، وأكدت مصادر طبية استشهاد 21 فلسطينيًا اليوم الثلاثاء، فيما أعلنت المقاومة الفلسطينية تنفيذ عمليات استهدفت قوات الاحتلال في محاور مختلفة بغزة.

وقالت مصادر طبية في خان يونس، إن 21 شهيدا نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي منذ صباح اليوم.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شاب برصاص قناصة الاحتلال على دوار بني سهيلا حيث تواصل قوات الاحتلال توغلها البري.

وتمكن مسعفون من انتشال جثامين شهداء من منطقتي الضابطة الجمركية والسطر، بينما شيع الأهالي جنازات عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء استشهدوا أمس في الغارات الإسرائيلية.

وأعلن المكتب الحكومي في غزة أن 89 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 263 آخرين وفقد 68 منذ بدء الجيش الإسرائيلي صباح أمس الاثنين عمليته بالمنطقة التي ادعى أنها آمنة شرق خان يونس.

وأوضح أن الاحتلال دمر منذ أمس 13 منزلا فوق رؤوس ساكنيه وقصف 190 منزلا ومبنى سكنيا ونفذ 130 غارة جوية ومدفعية على المنطقة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه الأهالي شرق خانيونس.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على محيط شارع 5 بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون جراء استهدافهم من قبل مسيّرة (إسرائيلية) بمنطقة ميراج جنوب مدينة خانيونس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء امس، ارتقاء 70 شهيدا وإصابة أكثر من 200 آخرين، بينهم حالات خطيرة، وصلت إلى مجمع ناصر الطبي نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في محافظة خان يونس منذ ساعات الصباح.

في المحافظة الوسطى، استهدف الاحتلال شقة فى برج 1 من أبراج القسطل شرق دير البلح وسط القطاع، ولا إصابات في المكان.

وأُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "بكر" في منطقة الحدبة بدير البلح.

وأفادت مصادر صحفية بأن طفلًا أُصيب أثناء تواجده داخل الخيمة بطلق ناري من طائرات الاحتلال الليلة في دير البلح.

وأطلقت آليات الاحتلال تطلق القذائف والنيران شمال وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

في غزة وشمال القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال حي الرمال وسط مدينة غزة.

ارتقى 9 شهداء  جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "الداية" بشارع المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وارتقى 4 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "جلهوم" بمخيم جباليا شمال غزة

وارتقى 4 شهداء في استهداف الاحتلال منزل عائلة "الجماصي" بشارع النفق منطقة الصحابة وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن 16 شهيدًا ارتقوا جراء استهداف الاحتلال 3 منازل في مدينة غزة ومخيم جباليا شمال القطاع، خلال الساعات الأخيرة.

 

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القصف على خان يونس

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