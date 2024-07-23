حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 291

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 291 تواليًا حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، ضاربًا في عرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية ومرتكبًا أبشع المجازر، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

في خان يونس، واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على جميع مناطق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء امس، ارتقاء 70 شهيدا وإصابة أكثر من 200 آخرين، بينهم حالات خطيرة، وصلت إلى مجمع ناصر الطبي نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في محافظة خان يونس منذ ساعات الصباح.

في المحافظة الوسطى، أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "بكر" في منطقة الحدبة بدير البلح.

وأفادت مصادر صحفية بأن طفلًا أُصيب أثناء تواجده داخل الخيمة بطلق ناري من طائرات الاحتلال الليلة في دير البلح.

وأطلقت آليات الاحتلال تطلق القذائف والنيران شمال وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

في شمال قطاع غزة، ارتقى 8 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "الداية" بشارع المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وارتقى 4 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "جلهوم" بمخيم جباليا شمال غزة

في مدينة غزة، ارتقى 4 شهداء في استهداف الاحتلال منزل عائلة "الجماصي" بشارع النفق منطقة الصحابة وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن 16 شهيدًا ارتقوا جراء استهداف الاحتلال 3 منازل في مدينة غزة ومخيم جباليا شمال القطاع، خلال الساعات الأخيرة.