"لن تبقى لكم دبابات".. حزب الله ينشر رسالة جديدة مخاطبًا جيش الاحتلال (شاهد)

غزة/ فلسطين أون لاين

بث الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، اليوم الاثنين، مقطعًا مصورًا موجَّهاً إلى ـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بعنوان "لن تبقى لكم دبابات".

ووجّه حزب الله في مقطع فيديو مدته 1 دقيقة و17 ثانية، رسالةً للاحتلال قال فيها، "إذا جئتم إلى لبنان لن تبقى لكم دبابات".

وأظهر مقطع فيديو جانبًا من العمليات التي نفذها حزب الله، في استهدافه مرابض العدو وقصف دباباتهم وتدميرها.

كما وأظهر الفيديو قدرات حزب الله الصاروخية المضادة للدروع، وحمل صوت أمينه العام، السيد حسن نصر الله، وهو يهدد القادة الإسرائيليين إذا قرروا التوغل في الأراضي اللبنانية، قائلاً : "إذا جاءت دباباتُكم إلى لبنان وإلى جنوبي لبنان فلن تعانوا نقصاً في الدبابات، لأنه لن تبقى لكم دبابات".

وتضمّنت المشاهدُ في المقطعٍ المصور عدة استهدافاتٍ سابقة لدبابات العدو في الجبهة الشمالية، بالإضافةِ إلى صور الصواريخ وعمليات الإطلاق، وبعض مشاهد لجنود حزب الله بكامل جهوزيتِهم.

وكان الأمين العام لحزب الله، خلال كلمةٍ بمُناسبة إحياء العاشر من محرم، ذكرى عاشوراء، كان ذكر هذه العبارة رداً على تصريح لوزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، قال فيه إنّ "الدبابة التي تخرج من معركة رفح يمكنها الوصول إلى الليطاني".

وكان "جيش" الاحتلال الإسرائيلي اعترف مؤخراً، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، بأنه يعاني نقصاً في الدبابات، بسبب تضررها في جبهات القتال في غزة والشمال.

يُشار إلى أنّ القائد السابق لذراع البر في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اللواء في الاحتياط، يفتاح رون طال، أكد، في وقتٍ سابق، أنّ الجبهة الشمالية تستنزف "إسرائيل" منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مُشدّداً على عدم جاهزيتها لفترة استنزاف طويلة كهذه.