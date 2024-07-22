ابن حاخام متطرف.. جيش الاحتلال يفتح تحقيقًا في ملابسات مقتل ضابط بانفجار "غامض" بغزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت معطيات جديدة لجيش الاحتلال، اليوم الإثنين، بمقتل ضابط إسرائيلي وأصيب سبعة آخرون خلال المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، لا سيما رفح التي تشهد توغلا مستمرا منذ ما يزيد على الشهرين.

وقالت مصادر عبرية، إن النقيب مرداخي كدمون من مستوطنة "نوف أيلون"، قتل الاثنين، في معارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ولفتت المصادر إلى أن مردخاي كدمون هو ابن الحاخام المتطرف، إسحاق كدمون، وحفيد الحاخام تسفي كدمون. وجميعهم كانوا يسكنون المستوطنة المذكورة.

وقال الجيش في بيان على منصة إكس: "قُتل ضابط جراء انفجار قنبلة يدوية خلال نشاط خارج نطاق العمليات، في وقت سابق من صباح الاثنين في قطاع غزة"، دون ذكر ملابسات الحادث.

وأضاف: "باشرت الشرطة العسكرية تحقيقا في ملابسات الحادث، وفي نهايته سيتم تقديم النتائج إلى النيابة العسكرية لفحصها".

من جانبها، قالت إذاعة الجيش إن الضابط الذي قُتل جراء انفجار القنبلة هو مردخاي كدمون من سكان مستوطنة "نوف أيالون" الدينية (وسط) ويحمل رتبة نقيب.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 683 من بينهم 326 ضابطا وجنديا قُتلوا منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للجيش.

فيما أصيب 4199 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، من ضمنهم 1089 منذ بداية الاجتياح البري.

على الصعيد ذاته، أظهرت معطيات نشرها جيش الاحتلال الاثنين، إصابة 7 جنود في قطاع غزة بالمعارك البرية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتشير المعطيات إلى أن 2147 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفاعا من 2140 يوم أمس.

وطبقا للمعطيات، فإن 683 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 326 بالمعارك البرية في قطاع غزة.