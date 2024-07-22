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"كمائن وتفجير عبوات".. القسام تبث لقطات لعمليات استهدفت بها جنود ومستوطنين بطولكرم (شاهد)

22 يوليو 2024 . الساعة 17:46 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقاطع فيديو لاستهداف مقاتليها الجيش الإسرائيلي في طولكرم شمال الضفة الغربية، وأظهر الفيديو سلسلة من العمليات التي أسفرت عن 7 إصابات في صفوف جنود جيش الاحتلال.

وتظهر اللقطات أحد مقاتلي القسام في الضفة، وهو يقوم بتحديد المناطق التي جرت فيها العمليات، في مواقع مختلفة من محافظة طولكرم، ضد الاحتلال.

وأشار إلى أن "القسام" نفذت ثلاث عمليات في مواقع متعددة، بين عمليات إطلاق نار مباشرة، وعبوتين ناسفتين، مشيرا إلى أنهم أدخلوا تقنية جديدة، في التصنيع، والتفجير عن بعد.

وأوضح متحدث من كتائب القسام أن الكشف عن هذه العمليات يأتي بعد أن "سُمح بالنشر"، وقال إن العملية الأولى كانت عملية تفجير في مستوطنة حرميش، والتي اعترف الاحتلال بعدها بإصابة 4 جنود.

وأضاف أن العملية الثانية كانت إطلاق نار من قبل عناصر الكتائب على قرية رامين، والتي أصيب فيها 3 مستوطنين، وأشار المتحدث إلى أن العملية الثالثة كانت عملية تفجير في عناب لم يعلن عنها الاحتلال، وتستر على تفاصيلها.

وأعلن المتحدث أن كتائب القسام أدخلت تقنية جديدة في التصنيع والتفجير عن بعد، الأمر الذي سيكون -بحسب تعبيره- وبالا على المحتل.

وتضمن الفيديو مشاهد ترصد العمليات الثلاث التي نفذتها الكتائب ضد قوات الاحتلال.

كما يشير إعلان كتائب القسام عن إدخال تقنيات جديدة في عملياتها إلى تطور في أساليب المقاومة، الأمر الذي قد يشكل تحديا إضافيا للقوات الإسرائيلية في المنطقة.

 

 

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#القسام #طولكرم

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