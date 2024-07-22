من مسافة الصفر.. القسام تنشر تفاصيل "ملحميَّة" لإيقاع قوتين "إسرائيليتين" في "كمين" غربي رفح

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 290 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف تجمعاتهم وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وفي أحدث التطورات، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الإثنين، الاشتباك مع قوة إسرائيلية من "مسافة صفر"، وتفجير جزء من نفق بقوة أخرى، في حي تل السلطان غربي رفح.

وقالت القسام، في بلاغٍ عسكري، إن مقاتليها تمكنوا من الاشتباك مع قوة إسرائيلية داخل مبنى من "مسافة صفر" في حي الفرقان بتل السلطان غربي رفح، مما أوقع القوة الإسرائيلية الخاصة بين قتيل وجريح.

وفي تفاصيل جديدة، أوضحت القسام، أن مقاتليها تمكنوا من تفجير جزء من نفق بقوات هندسة الاحتلال أثناء ضخهم لغاز متفجر بداخله.

حيث أوضحت في بيان، أن الانفجار أحدث انفجارًا عكسيًا باتجاه قوات الاحتلال في حي تل السلطان غربي رفح.

في بيان آخر، قالت القسام، إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافاه 4" وجرافة من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" بحي الفرقان بتل السلطان.

أما في وسط قطاع غزة، فقد أعلنت القسام، قصف مقر قيادة جيش الاحتلال في محور "نتساريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

كما قالت إنها قصفت بالاشتراك مع الجبهة الشعبية، قوات الاحتلال المتوغلة شمال شرق مخيم البريج بقذائف الهاون.

من جهتها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت بقذيفة TBG جنود الاحتلال داخل مبنى وقصف تمركزًا للعدو بقذائف الهاون عند مفترق عوض الله بمخيم يبنا جنوب مدينة رفح.

في سياق متصل، أظهرت معطيات جيش الاحتلال، الإثنين، إصابة 7 جنود إسرائيليين في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للمعطيات التي نشرها جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي وصل إلى 4199.

كما تشير المعطيات إلى أن 2147 جنديًا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي ارتفاعًا من 2140 يومًا أمس.

إلى ذلك، أشار جيش الاحتلال إلى أنه يتلقى حاليًا العلاج 25 جنديًا بحالة خطيرة و180 بحالة متوسطة و5 بحالة طفيفة.

وطبقا للمعطيات فإن 683 جنديًا وضابطًا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بينهم 326 بالمعارك البرية في قطاع غزة.