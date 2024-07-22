استشهاد لاعب نادي خدمات رفح السابق في غارة صهيونية

رفح/ فلسطين أون لاين

التحق وسام النملة لاعب فريق كرة القدم السابق بنادي خدمات رفح، بقافلة شهداء الحركة الرياضية، بعد وصول جثمانه لمستشفى ناصر بمدينة خانيونس، عقب استهدافه بطائرات قوات الاحتلال بمدينة رفح.

ولعب النملة في صفوف فريق نادي خدمات رفح خلال حقبة التسعينات، وساهم في إحراز العديد من البطولات الرسمية.

وشيع جثمان النملة إلى مثواه الأخير، حيث شارك في مراسم التشييع عدد من الرياضيين، وزملائه في ملاعب كرة القدم، بينما نعى نادي خدمات رفح لاعبه السابق، وقال أنه يفتخر بارتقاء كوكبة من الشهداء من أبنائه خلال الحرب الحالية.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن استشهاد أكثر من 300 رياضي منذ السابع من أكتوبر 2023، مسجلين ضمن كشوفاته الرسمية، مطالبا في ذات الوقت الاتحاد الدولي للعبة " الفيفا " بوضع حد لممارسات الاتحاد الهمجية.

وتعرضت الرياضة الفلسطينية لاستهداف واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل والأساليب، من بينها استهداف نخبة واسعة من الرياضيين في شتى الألعاب الرياضية، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم وإصابة واعتقال آخرين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال، بقتل الرياضيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث سبق وأن اغتالت مجموعة كبيرة من الرياضيين البارزين، كما يقبع العديد من اللاعبين والمدربين والإداريين الرياضيين في السجون الإسرائيلية، دون وجود رادع من الجهات الدولية المسئولة.