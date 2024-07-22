فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإعلام العبري: أسير محرر يغتال ضابطاً إسرائيلياً في قلب مستوطنةٍ قرب القدس.. هكذا جرت العملية !

من مسافة الصفر.. القسام تنشر تفاصيل "ملحميَّة" لإيقاع قوتين "إسرائيليتين" في "كمين" غربي رفح

"كابوسًا سيبرانيًا".. "هآرتس" تكشف: حماس تملك قاعدة بيانات "خطيرة" لآلاف الجنود وعائلاتهم

استشهاد لاعب نادي خدمات رفح السابق في غارة صهيونية

حماس تُطالب المجتمع الدّولي بضرورة التّحرك العاجل لوقف مسلسل القتل الصّهيوني ضدّ شعبنا

عقب ارتقاء الإعلامي حيدر المصدر.. ارتفاع عدد الشهداء الصّحفيين إلى 163 منذ 7 أكتوبر

الصحة بغزة: حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تتجاوز 39 ألف شهيد

حماس: عملية الطّعن في مستوطنة "نتيف هعسراه" ردٌّ طبيعي على إجرام الاحتلال

يافا اليمنية تضرب قلب "تل أبيب"

شح مستلزمات عيادات الأسنان ينذر بمخاطر صحية كبيرة بين الغزّيين

استشهاد لاعب نادي خدمات رفح السابق في غارة صهيونية

22 يوليو 2024 . الساعة 15:00 بتوقيت القدس
...
رفح/ فلسطين أون لاين

التحق وسام النملة لاعب فريق كرة القدم السابق بنادي خدمات رفح، بقافلة شهداء الحركة الرياضية، بعد وصول جثمانه لمستشفى ناصر بمدينة خانيونس، عقب استهدافه بطائرات قوات الاحتلال بمدينة رفح.

 ولعب النملة في صفوف فريق نادي خدمات رفح خلال حقبة التسعينات، وساهم في إحراز العديد من البطولات الرسمية.

وشيع جثمان النملة إلى مثواه الأخير، حيث شارك في مراسم التشييع  عدد من الرياضيين، وزملائه في ملاعب كرة القدم، بينما نعى نادي خدمات رفح  لاعبه السابق، وقال  أنه يفتخر بارتقاء كوكبة من الشهداء من أبنائه خلال الحرب الحالية.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن استشهاد أكثر من 300 رياضي منذ السابع من أكتوبر 2023، مسجلين ضمن كشوفاته الرسمية، مطالبا في ذات الوقت الاتحاد الدولي للعبة " الفيفا " بوضع حد لممارسات الاتحاد الهمجية.

وتعرضت الرياضة الفلسطينية لاستهداف واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل والأساليب، من بينها استهداف نخبة واسعة من الرياضيين في شتى الألعاب الرياضية، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم وإصابة واعتقال آخرين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال، بقتل الرياضيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث سبق وأن اغتالت مجموعة كبيرة من الرياضيين البارزين، كما يقبع العديد من اللاعبين والمدربين والإداريين الرياضيين في السجون الإسرائيلية، دون وجود رادع من الجهات الدولية المسئولة.

تويتر تويتر
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة