حماس تُطالب المجتمع الدّولي بضرورة التّحرك العاجل لوقف مسلسل القتل الصّهيوني ضدّ شعبنا

غزة - فلسطين أون لاين

طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة التحرك العاجل لوقف مسلسل القتل الصهيوني الممنهج ضد أبناء شعبنا الذي يتعرض لإبادة جماعية تتم على مرآى ومسمع من العالم.

وأكدت حماس في تصريح صحافي، أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً متمسكاً بأرضه، والمقاومة ستبقى على عهدها في مواجهة هذا العدو المجرم الذي يسعى لتهجير شعبنا وطمس قضيتنا الوطنية، وستبقى غزة عصيّة على الانكسار، حتى دحر الاحتلال عنها على طريق الحرية والعودة وتقرير المصير.

يأتي ذلك التصريح على ضوء تكثيف الاحتلال لعدوانه وقصفه للمدنيين في المناطق الشرقية من مدينة خانيونس، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، ونزوح للعائلات في مشهد مروع من سلسلة المشاهد والجرائم التي يواصل الاحتلال ارتكابه في حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 290 يومًا.