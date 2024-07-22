عقب ارتقاء الإعلامي حيدر المصدر.. ارتفاع عدد الشهداء الصّحفيين إلى 163 منذ 7 أكتوبر

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22 يوليو 2024 . الساعة 14:06 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (163 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي: حيدر إبراهيم المصدر.

وأشار المكتب الحكومي إلى أن الشهيد المصدر، باحثٌ إعلامي ومختص في الشؤون الإعلامية.

وقصفت طائرة مسيرة "إسرائيلية"، خيمةً بجانب خيمة قناة فلسطين اليوم داخل ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء شهيدين وإصابة آخرين في صفوف الصحفيين جرّاء قصف الاحتلال خيمةً م في ساحة مستشفى شهداء الأقصى.
وتظهر البيانات والإحصاءات، بحسب لجنة حماية الصحفيين التي تعمل على التحقيق في جميع التقارير المتعلقة باستشهاد وإصابة وفقدان الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام، أن هذه الحرب أصبحت "الأكثر دموية للصحفيين منذ بدء عمل اللجنة عام 1992".

ويشار إلى أن المركز الدولي للصحفيين، كان قد أعلن، في شباط/ فبراير، أن الحرب على غزة شهدت "أعلى مستويات العنف ضد الصحفيين منذ 30 عامًا"، ودعا سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى "وقف قتل الصحفيين والتحقيق في حوادث قتلهم على يد قواتها".
 

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الحرب على الصحافة

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