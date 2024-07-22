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الصحة بغزة: حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تتجاوز 39 ألف شهيد

22 يوليو 2024 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قالت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إن الاحتلال "الاسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 23 شهيدًا و 91 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وأصدرت وزارة الصحة، حصيلة خاصة  بما وصل لمجمع ناصر الطبي نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال "الإسرائيلي" لمحافظة خان يونس منذ ساعات صباح اليوم وحتى اللحظة 37 شهيدًا وأكثر من 120 إصابة بينها حالات خطيرة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39006 شهيدًا و89818 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

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#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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