غزة - فلسطين أون لاين

قصفت طائرة مسيرة "إسرائيلية"، اليوم الإثنين، خيمةً بجانب خيمة قناة فلسطين اليوم داخل ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء شهيدين وإصابة آخرين في صفوف الصحفيين جرّاء قصف الاحتلال خيمةً م في ساحة مستشفى شهداء الأقصى.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد الناشط الإعلامي والباحث السياسي حيدر المصدر في استهداف "إسرائيلي" لخيمة صحفيين داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

واشتعلت النيران في الخيمة التي استهدفها طيران الاحتلال في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

يتبع..