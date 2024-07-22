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"منفّذها يحمل الجنسية الأمريكية"..

محدث بالفيديو والصور إصابة جنديين "إسرائيليين" في عملية طعن بـ"نتيف هعسراه" بغلاف غزة

22 يوليو 2024 . الساعة 11:29 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أُصيب جنديان "إسرائيليان"، صباح اليوم، في عملية طعن عند مدخل مستوطنة "نتيف هعسراه" بغلاف غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن جنديين "إسرائيليين" أُصيبا في عملية طعن في مستوطنة "نتيف هعسراه" بغلاف غزة، وتم إطلاق النار على المنفذ، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن منفذ عملية "نتيف هعسراه" حاول طعن جنود وصرخ “الجيش يقتل الأبرياء في غزة”.

وأشارت يديعوت أحرونوت العبرية، إلى أن منفذ عملية الطعن في "نتيف هعسراه" يحمل الجنسية الأميركية.

وأوضحت أن منفذ عملية "نتيف هعستراه" كندي مسلم وصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أمس الأحد، كسائح واستأجر سيارة  وغادر بها صباحًا إلى "أسدود" ووصل إلى "نتيف هعستراه" وحاول تنفيذ الهجوم.

 

 

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#عملية طعن #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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