الاحتلال يُطلق حملة لتطعيم جنودده في غزة ضد "شلل الأطفال"

غزة - فلسطين أون لاين

أطلق جيش الاحتلال، أمس الأحد، حملة تطعيم واسعة النطاق لجنوده المشاركين في الحرب على قطاع غزة؛ وذلك للوقاية من فيروس شلل الأطفال الذي يشكل تهديدًا للأهالي في القطاع.

وقال جيش الاحتلال، إنه "تم العثور على آثار لفيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في غزة، ما دفع إلى اتخاذ قرار بتطعيم جنود الاحتلال الذين يُقاتلون في غزة".

وتشمل الحملة جميع الجنود، سواء النظاميين أو الاحتياطيين، وستتم على مراحل لضمان حماية جميع المشاركين في العملية العسكرية.

وأشار البيان إلى أن الجنود الذين يرفضون التطعيم لن يكونوا ملزمين بذلك، بينما يجري التنسيق مع المجتمع الدولي لتأمين جرعات إضافية لسكان غزة، الذين يعانون من أزمة صحية بسبب تدمير البنية التحتية في المنطقة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الظروف في غزة "تخلق البيئة المثالية لانتشار الأمراض"، وشددت على أن "تدمير النظام الصحي في غزة، وانعدام الأمن وإعاقة الوصول والنزوح المستمر للسكان ونقص الإمدادات الطبية وسوء نوعية المياه وضعف الصرف الصحي، تؤدي جميعها إلى انخفاض معدلات التطعيم الروتيني وزيادة خطر الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك شلل الأطفال".

ونبه المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندماير، من أن "تلك الظروف تشكل خطرًا على الأطفال وتخلق البيئةلانتشار أمراض مثل شلل الأطفال".

وأوضح أن معدلات تغطية تطعيم شلل الأطفال قبل بدء الحرب كانت مثالية، وأنه "تم تقدير تغطية تطعيم شلل الأطفال، والتي يتم إجراؤها في المقام الأول من خلال التطعيم الروتيني، بنحو 89 بالمئة في عام 2023 وفقًا لأحدث تقديرات التطعيم الروتيني للمنظمة واليونيسف.

