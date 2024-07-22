"صباح دامي".. الاحتلال يكثّف قصفه على مناطق شرق خان يونس

غزة - فلسطين أون لاين

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ صباح اليوم الإثنين، عدة مجازر مروعة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط قصف جوي ومدفعي متواصل على المناطق الشرقية للمدينة.

وأفادت مصار صحفية، بأن 20 شهيدًا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي منذ الصباح جرّاء قصف الاحتلال عدة منازل في مناطق شرق خان يونس.

وقالت المصادر إن 6 شهداء من عائلة "عائلة أبو حرب" في بلدة بني سهيلا شرقي خانيونس، ارتقوا في قصف الاحتلال العنيف على منزل، صباح اليوم.

ووصل عدد من الشهداء في استهداف الاحتلال منزل يعود لعائلة أبو سرور "أبو جامع" في منطقة الفجم بشارع سوق الاثنين بخانيونس.

واستهدف الاحتلال منزلًا لعائلة "البريم" شرق خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت محيط منطقة المطاحن بمنطقة القرارة شمال خان يونس.

وقال الدفاع المدني، إن الاحتلال استهدف بشكل مكثف المنازل والأراضي الزراعية في المناطق الشرقية لخان يونس، وهناك أعداد من الشهداء والجرحى.

وناشدت وزارة الصحة _مجمع ناصر الطبي، بضرورة التبرع عاجلاً بالدم، لصالح الجرحى والمرضى داخل المجمع، نظراً للنقص الحاد والكبير في وحدات الدم، ما يشكل تهديداً خطيراً لحياة المرضى والمصابين في ظل المجازر المستمرة والتي تنفذها قوات الاحتلال بحق الأبرياء والمدنيين.

يتبع..