وسط اعتداءات متواصلة.. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال، مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وداهمت بنايةً سكنية، واعتقلت أحد الشبان.

وأفادت مصادر محلية بأن شابًا أُصيب جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

وقالت كتائب شهداء الأقصى - قلقيلية، استهدفنا آلية لقوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع على الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية.

في طولكرم، أطلق مقاومون الرصاص على مستوطنة "إفني حيفتس" قرب طولكرم، فيما استهدف مقاومون بمخيم بلاطة شرق نابلس طائرات الاستطلاع "الإسرائيلية" بالرصاص.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوبي المدينة، واعتقلت الشاب سامي عبد الجبار الحسنات

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الدهيشة، كما اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين خلال اقتحام جورة الشمعة جنوب بيت لحم، واعتقلت الشاب ثائر نادر صومان من بلدة الدوحة جنوبا، والشاب أحمد عزات أبو دية.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوب الخليل.

وأضرم شبان النار في الأراضي التي صادرتها قوات الاحتلال لصالح المستوطنين في بلدة بني نعيم شرق الخليل.