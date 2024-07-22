في يومها الـ 290.. أبرز تطورات حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 290 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مُرتكبًا فيها أبشع المجازر وأفظع المذابح، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 38983 شهيدًا و89727 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

في شمال قطاع غزة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو جاسر" بمنطقة العلمي بمعسكر جباليا، ما أدى لارتقاء 4 شهداء وعدد من الجرحى.

في غزة، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال بناية عائلة البطش في شارع النخل بحي التفاح شرق مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، قصفت قوات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "غراب"، بالمخيم الجديد في النصيرات، وسط قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 6 شهداء وإصابة آخرين.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، إن طواقمه انتشلت شهيدًا و3 إصابات إثر استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة "جمعة" في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى العودة.

وارتقى 6 شهداء وأُصيب آخرون في استهدف الاحتلال منزلًا لعائلة "خليفة" قرب مسجد الصفا بمنطقة البريج "بلوك 3" وسط قطاع غزة.

كما أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال عمارة سكنية لعائلة "العصار" في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق طائرة مسيرة "كواد كابتر" النار في محيط مدارس الوكالة شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

في خانيونس، شن الاحتلال غارات على مناطق مختلفة في خانيونس صباح اليوم طالت: منطقة المطاحن، وحي الشيخ ناصر، ومنطقة البلد، وعبسان الكبيرة.

وأُصيب عدد المواطنين جراء قصف الاحتلال منزل عائلة جاد الله غرب خانيونس.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال محيط شارع الطيران والحي السعودي وشارع أبو السعيد وموقع الأمن الداخلي والمقبرة الغربية بمدينة رفح.