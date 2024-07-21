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مسؤول إسرائيلي: %14 من سكان كريات شمونة لن يعودوا إليها

21 يوليو 2024 . الساعة 14:46 بتوقيت القدس
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مسؤول إسرائيلي: %14 من سكان كريات شمونة لن يعودوا إليها
غزة/ فلسطين أون لاين

نقلت صحيفة معاريف العبرية، عن رئيس بلدية كريات شمونة في منطقة الجليل قبالة الحدود مع لبنان أن 14% من السكان أعلنوا أنهم لن يعودوا للعيش فيها.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن هؤلاء السكان يتهمون الحكومة بأنها تتجاهل ما يحصل، في إشارة إلى الهجمات الصاروخية التي يشنها حزب الله اللبناني على هذه المستوطنة ومستوطنات أخرى بالجليل والجولان السوري المحتل.

وفي هذه الأثناء، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف مستوطنة دفنا بصواريخ الكاتيوشا ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في بلدة عدلون بجنوب لبنان.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صواريخ حزب الله تسببت في أضرار بـ3 مستوطنات.

و"تضامنًا مع غزة"، يستهدف حزب الله بصواريخ ومسيّرات المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة عام 1948.

وخلّفت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها (إسرائيل) على غزة بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

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#كريات شمونة

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